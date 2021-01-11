Beşiktaş'a Kenan Karaman cevabı

Beşiktaş, Kenan Karaman için oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf ile temasa geçti. Düsseldorf, Beşiktaş'tan 650 bin € bonservis bedeli istedi

Haber; Sabah
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Beşiktaş'a Kenan Karaman cevabı
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11 Ocak 2021 14:33
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kenan Karaman için F. Düsseldorf ile temaslara başladı. Hem sakatlıklar hem de Covid-19 tehlikesi nedeniyle hücumda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, milli takımın formda ismi Kenan Karaman için kulübüyle kontak kurdu

26 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen, ara transferde kadroya dahil etmek için yaptığı teklife "650 bin Euro bonservis bedeli istiyoruz" yanıtı aldı.

A Milli Takım'ın da kadrosunda yer alan Kenan için yönetim bonservis sorununu çözmek görüşmelerini sürdürüyor. Ekonomik sorunlardan dolayı bu parayı verme ihtimali zayıf olan Kartal'ın olumsuz durumda deneyimli oyuncuyu sezon sonu takıma kazandırma kararı aldığı belirtildi. Milli futbolcunun da siyah-beyazlı takıma gelmek için istekli olduğu kaydedildi.

 




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