Beşiktaş'a karantina süresi cevabı

Ahmet Nur Çebi, karantina sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunmuştu

Haber; Sabah
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Beşiktaş'a karantina süresi cevabı
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17 Kasım 2020 07:40
Beşikraş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, karantina sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebini Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında dile getirmişti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 8 futbolcularının Koronavirüs'e yakalanması ve diğer takımlarda da vakaların artmasının ardından dile getirdiği "İzolasyon süresi 14'ten 10 güne düşürülsün" talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiği öğrenildi.

Mevcut uygulamanın aynen devam edeceği ifade edildi.

 



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