Beşiktaş'a kaleci için 1.Lig'den öneri geldi

Kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'a, B.B. Erzurumspor'un Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic önerildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'a kaleci için 1.Lig'den öneri geldi
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01 Temmuz 2020 12:01
Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius, Süper Lig sona ermeden alacaklarının ödenmediğini iddia edip kontratını tek taraflı olarak fesh etmişti.

Bu durumun ardından yeni kaleci için girişimlerde bulunan ve Volkan Babacan, Sinan Bolat, Joe Hart ile Claudio Bravo gibi isimlerin üzerine yoğunlaşan Kara Kartal'a son olarak B.B. Erzurumspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic'in önerildiği bildirildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki eldivenin taleplerini dinleyen yönetimin, 400 bin Euro oyuncu maaşı ve 150 bin Euro da menajer ücreti olmak üzere toplamda 550 bin Euro'luk (4.2 milyon TL) geri dönüş aldığı kaydedildi. Görüşmelerin devam ettiği bildirildi.



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