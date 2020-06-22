Alman kaleci Loris Karius'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni sezon için kaleci arayışlarına başladı. Siyah-beyazlı takımın gündeminde ise İngiliz file bekçisi Joe Hart'ın olduğu iddia edilirken, yen bir gelişme yaşandı. İngiliz basını deneyimli eldivenle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.



İngiliz basınının haberine göre Burnley, Joe Hart'a 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi. tecrübeli kalecinin yeni takım arayışına başladığı belirtildi.



33 yaşındaki İngiliz eldiven, kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham United ve Burnley gibi takımların formalarını giydi. Kariyerinde önemli başarılar barındıran tecrübeli file bekçisi, İngiltere Milli Takımı ile 75 maça çıktı.



