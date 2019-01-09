Beşiktaş'a İtalya'da Joao Mario önerisi

Ara transferde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin'i resmen renklerine bağlayarak, rotasını sağ beke çeviren Beşiktaş Yönetimi, olası ayrılıklara karşı gizli gündemine de yoğunlaşmış durumda.Domagoj Vida veya Enzo Roco'nun satılması halinde Milan'da top koşturan Kolombiyalı stoper Zapata'yı kadrosuna katmayı planlayan siyah-beyazlılara, Inter'in başarılı orta saha oyuncusu Joao Mario'nun bir kez daha önerildiği ortaya çıktı.Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın olmasına rağmen son anda bu transferden vazgeçen 25 yaşındaki Portekizli oyuncunun, Tolgay Arslan'ın iyi bonservis bedeliyle ayrılması durumunda yine gündeme alınacağı iddia edildi.Sağ bek için İtalya'ya giden ancak mali koşulların uygun olması halinde farklı pozisyonlarda görev yapan oyuncular için de çalışma yapacak olan Başkan Fikret Orman ve beraberindeki idarecilerin, menajerlerin önerdiği bu oyuncuyu şimdilik beklettiği vurgulandı.Inter Kulübü, 2016'da tam 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Joao Mario'yu geçen sezon devre arasında kiralık olarak İngiliz ekibi West Ham United'a gönderdi. Premier Lig'de 13 maça çıkan Portekizli yıldız; 1 gol, 3 asistlik performans sergilerken sezon sonunda İtalyan ekibi Inter'e dönmüştü.Joao Mario bu sezon Inter formasıyla 9 resmi maça çıktı. Rakip ağları 1 kez havalandıran Portekizli yıldız 3 kez de asist yaptı.