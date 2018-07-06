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Beşiktaş'a İranlı golcü

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktal'ın gündeminde İranlı golcü Ansarifard olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Güneş
Beşiktaş'a İranlı golcü
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06 Temmuz 2018 05:30
Alvaro Negredo'dan umduğunu bulaman Beşiktaş yönetiminin İranlı golcü Karim Ansarifard'ın peşinde olduğu iddia edildi.

İran ve Yunan basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis ile biraraya gelerek Ansarifard'ı istedi.

Yapılan görüşmelerde Fikret Orman'ın büyük mesafe kat edildiği belirtilen haberde, Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 400 bin euro kazanan 28 yaşındaki golcüye de 1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Olympiakos ile olan sözleşmesi 2020'de bitecek olan İranlı yıldız, geçen sezon 27 maçta 18 gol atarken, 6 da asist yaptı.



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