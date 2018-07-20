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Beşiktaş'a İngiltere'den 10 numara!

Sofiane Boufal için Beşiktaş iddiası! Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Southampton forması giyen Sofiane Boufal oldu.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'a İngiltere'den 10 numara!
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20 Temmuz 2018 11:05
Berşiktaş'ta Sofiane Boufal gündemi! Sağ bek, 10 numara ve golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim İngiltere Premier Lig'de Southampton forması giyen Sofiane Boufal oldu.

10 numara pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki Faslı oyuncunun menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe teklif edildiği öğrenildi.

Southampton'un iki sezon önce Lille'den 18,7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Boufal'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının gündeme gelebileceği ancak siyah-beyazlıların transfer için henüz resmi girişimde bulunmadığı belirtildi.

İngiliz ekibinde geçen sezon 30 resmi maça çıkan Boufal 2 gol, 2 asiste imza attı.

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