Beşiktaş'a iki kiralık yıldız

Beşiktaş yabancı transferinde hareketli bir hafta yaşayacak. Siyah- Beyazlı yönetim West Bromwich'te oynayan kanat oyuncusu Chadli ve Dortmund'da 10 numara pozisyonunda forma giyen Kagawa'yı renklerine bağlamak için bitirici hamleleri yapacak. Belçikalı yıldız Chadli için yapılan görüşmelerde sona gelindi.Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için tüm kozlar oynanacak. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindiği öğrenildi.Beşiktaş Yönetimi küçük pürüzleri giderir gidermez bu transferi mutlu sonla bitirecek. Yönetim ayrıca Kagawa için de Dortmund'la dirsek teması sağlayacak. Bu oyuncu da kiralanmak isteniyor.Dortmund ile pazarlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, Kagawa'yla da istediği yıllık ücretin indirilmesi için masaya oturacak. Anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.