Beşiktaş'a golcü transferinde Newcastle engeli

Alvaro Negredo'yu gönderip bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Salomon Rondon için yeni bir rakip çıktı.
West Bromwich Albion forması giyen Salomon Rondon için devreye Rafael Benitez'in girdiği ortaya çıktı.
Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United, West Bromwich ile Rondon'un transferi için görüşmeye başladı. Mitrovic'in Fulham'a gidecek olması nedeniyle Newcastle'ın Rondon transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği belirtildi.
İngiliz basınına göre Newcastle United WBA'yı ikna edemezse, Rondon'u serbest kalma bedeli olan 18,5 milyon euroyu ödeyerek kadrosuna katacak.
BEŞİKTAŞ, RONDON İÇİN NEGREDO'YU BEKLİYOR
28 yaşındaki Venezuelalı golcü oyuncu için Beşiktaş da devreye girmişti. Siyah-beyazlı takım Rondon için henüz Negredo'yu satamadığı için girişimlerini hızlandıramıyor.
Rondon, geçtiğimiz sezon WBA formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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West Bromwich Albion forması giyen Salomon Rondon için devreye Rafael Benitez'in girdiği ortaya çıktı.
Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United, West Bromwich ile Rondon'un transferi için görüşmeye başladı. Mitrovic'in Fulham'a gidecek olması nedeniyle Newcastle'ın Rondon transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği belirtildi.
İngiliz basınına göre Newcastle United WBA'yı ikna edemezse, Rondon'u serbest kalma bedeli olan 18,5 milyon euroyu ödeyerek kadrosuna katacak.
BEŞİKTAŞ, RONDON İÇİN NEGREDO'YU BEKLİYOR
28 yaşındaki Venezuelalı golcü oyuncu için Beşiktaş da devreye girmişti. Siyah-beyazlı takım Rondon için henüz Negredo'yu satamadığı için girişimlerini hızlandıramıyor.
Rondon, geçtiğimiz sezon WBA formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın