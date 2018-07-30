Beşiktaş'a golcü transferinde Newcastle engeli

BEŞİKTAŞ, RONDON İÇİN NEGREDO'YU BEKLİYOR

'yu gönderip bir forvet transferi yapmak isteyen'ın gündemindeki isimlerdeniçin yeni bir rakip çıktı.forması giyen Salomon Rondon için devreye'in girdiği ortaya çıktı.Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United,ile Rondon'un transferi için görüşmeye başladı. Mitrovic'in Fulham'a gidecek olması nedeniyle Newcastle'ın Rondon transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği belirtildi.İngiliz basınına göre Newcastle United WBA'yı ikna edemezse, Rondon'u serbest kalma bedeli olanödeyerek kadrosuna katacak.28 yaşındaki Venezuelalı golcü oyuncu için Beşiktaş da devreye girmişti. Siyah-beyazlı takım Rondon için henüz Negredo'yu satamadığı için girişimlerini hızlandıramıyor.Rondon, geçtiğimiz sezon WBA formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.