Kara Kartal'ın tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre, baldırından yaşadığı sakatlık sebebiyle Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna dahil edilmemişti.
Tedavisi süren ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, takım izinli olmasına rağmen hafta sonunu tesislerde geçirdi.
Yıldız ismin hafta içerisinde takıma katılıp pazar günkü Alanyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alması planlanıyor.
Tedavisi süren ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, takım izinli olmasına rağmen hafta sonunu tesislerde geçirdi.
Yıldız ismin hafta içerisinde takıma katılıp pazar günkü Alanyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alması planlanıyor.