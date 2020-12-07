Beşiktaş'a Gökhan Töre'den haber var!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin durumu belli oldu. İşte ayrıntılar....

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Beşiktaş'a Gökhan Töre'den haber var!
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07 Aralık 2020 08:28
Kara Kartal'ın tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre, baldırından yaşadığı sakatlık sebebiyle Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna dahil edilmemişti.

Tedavisi süren ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, takım izinli olmasına rağmen hafta sonunu tesislerde geçirdi.

Yıldız ismin hafta içerisinde takıma katılıp pazar günkü Alanyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alması planlanıyor.



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