Beşiktaş'a Gary Medel'den iyi haber!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan futbolculardan Gary Medel'in bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Şilili yıldızın Genk deplasmanında takımdaki yerini almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
Siyah-beyazlılarda arka adalesinde zorlanma meydana gelen Gökhan Gönül'ün tedavisi devam ediyor.
Gökhan Gönül'ün dışında Adriano ve Gökhan Töre de Genk maçı kadrosunda olmayacak.
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Şilili yıldızın Genk deplasmanında takımdaki yerini almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
Siyah-beyazlılarda arka adalesinde zorlanma meydana gelen Gökhan Gönül'ün tedavisi devam ediyor.
Gökhan Gönül'ün dışında Adriano ve Gökhan Töre de Genk maçı kadrosunda olmayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın