  •  
    Ligue 1'i resmen salladı, G.Saray'ın aşkı alevlendi
  •  
    Güneş'ten Karius'a ince ayar; "Hallet hemen...."
  •  
    "Moskova'da G.Saray'ı yenmek ve UEFA için..."
  •  
    Şampiyonlar Ligi'nin sonrası derbi için itiraf
  •  
    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi geldi!..

Beşiktaş'a Gary Medel'den iyi haber!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan futbolculardan Gary Medel'in, Genk maçında oynama ihtimali ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'a Gary Medel'den iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2018 05:21
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan futbolculardan Gary Medel'in bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Şilili yıldızın Genk deplasmanında takımdaki yerini almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlılarda arka adalesinde zorlanma meydana gelen Gökhan Gönül'ün tedavisi devam ediyor.

Gökhan Gönül'ün dışında Adriano ve Gökhan Töre de Genk maçı kadrosunda olmayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için