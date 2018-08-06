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Beşiktaş'a Fransız stoper

Savunmayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetim 2 gün içinde PSV'ye Mirin için teklif yapacak.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'a Fransız stoper
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06 Ağustos 2018 04:38
Beşiktaş kaleci, forvet ve 10 numara arayışlarını sürdürürken savunmayı da sağlama almak istiyor.

Vida'yı astronomik bir rakamla satmak için İngiliz kulüpleriyle pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim stoper için ilk sırada PSV'li Nicolas Mirin'i aldı.

KİRALAMA TEKLİFİ
Chadli için yurtdışında görüşmelerini sürdüren Başkan Fikret Orman ve yönetici Umut Güner Mirin için PSV'ye kiralama teklifinde bulunacak.

GÜNEŞ'TEN ONAY ÇIKTI
Fransız stoperi Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği öğrenilirken 1 yıllık kiralama karşılığında PSV'ye 1.5 milyon Euro teklif edileceği Mirin'e de 2 milyon Euro önerileceği gelen bilgiler arasında.

DJİLOBODJİ DE GÜNDEMDE
BEŞİKTAŞ Yönetimi'nin Mirin'de bir sorun çıkması durumunda daha önce gündeme gelen Sunderland'ın Senegalli futbolcusu Djilobodji'ye yöneleceği ve İngiliz kulübüne teklif yapacağı ortaya çıktı.



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