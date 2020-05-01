Beşiktaş'a Fransa'dan transfer için müjdeli haber!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Jimmy Cabot konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.Fransa 2. lig ekibi Lorient'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile takımından ayrılacağını duyurmuştu.Daha önce 1.64 boyundaki Cabot ile ilgilenen en ciddi kulübün Beşiktaş olduğunu yazan Fransız medyası, Cabot'nun Lorient'den ayrılma kararı almasının ardından bomba bir iddiada daha bulundu.Fransız basını, Cabot'nun ayrılık haberini, "Cabot'un Türkiye yolu açıldı" olarak verirken, "Kendisi ile ilgilenen başka kulüpler de var ama onun önceliği Beşiktaş olacaktır" ifadesi kullanıldı.Beşiktaş yönetiminin de bu gelişme sonrası oyuncunun menajeriyle temasları sıklaştırdığı gelen haberler arasında.Fotomaç'ın haberinde bonservisi olmayacağı için uygun bir rakama işi bitirmek isteyen siyah-beyazlıların, maaş konusunu görüştüğü bildirildi.Yabancı oyuncularda üst maaş rakamını 1 milyon euro olarak belirleyen yönetimin piyasa değeri 800 bin euro olan Cabot'a 500 bin euroluk bir teklif yapabileceği ön görülüyor.Hızlı oyun stili ve boyu nedeniyle genç Valbuena olarak nitelenen Cabot, 87 başarılı driplingle Ligue 2'nin en başarılı ismi olarak dikkat çekmişti.Öte yandan Cabot'un ayrılığı açıklamasının ardından Lorient taraftarları kendisine teşekkür mesajları yağdırdı. Oyuncu da bunları sosyal medya hesaplarından yayınladı.Kulüp kariyerinde sadece Troyes ve Lorient formaları giyen tecrübeli kanat oyuncusu toplam 202 resmi maçta forma giyip 23 gol, 24 asist üretti; profesyonel futbol hayatında 1 kez de kırmızı kart gördü.