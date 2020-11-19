Beşiktaş'a bir kaleci şoku daha: Utku Yuvakuran

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Utku Yuvakuran sakatlandı

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'a bir kaleci şoku daha: Utku Yuvakuran
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19 Kasım 2020 15:18
Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kaleci şoku yaşanıyor.

A Spor'un haberine göre; Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle kalede Utku Yuvakuran'ın oynaması beklenirken ciddi bir durum yaşandı. Utku Yuvakuran'ın adalesinde hafif sakatlık olduğu ve Beşiktaş doktoru Murat Çevik'in Utku için seferlik ilan ettiği bildirildi. Utku iğneyle de olsa oynamak isterken gelişmeler takip edilecek

Utku oynayamazsa 2004 doğumlu Emre Bilgin, Başakşehir maçı için hazır bekletiliyor.

Öte yandan N'Sakala ve Necip Uysal'ın yapılan son koronavirüs testleri negatif çıktı. İki futbolcu fiziki olarak hazır olmaları durumunda Sergen Yalçın tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınacak.

Siyah beyazlıların Başakşehir maçı cumartesi 19:00'da oynanacak



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