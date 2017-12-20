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Beşiktaş'a Benfica'dan sürpriz transfer iddiası

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya kanca attı

Kaynak: DHA
Beşiktaş'a Benfica'dan sürpriz transfer iddiası
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20 Aralık 2017 15:40
Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.

Benfica teknik direktörü Rui Vitoria tarafından bu sezon ilk 11'de yer bulamayan Portekizli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini ve Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki ortasaha oyuncusuna talip olduğu iddia edildi.

Ojogo, Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Talisca'nın Çin'e transfer olması durumunda Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı alacağını belirtti.

Geçen sezon 16 milyon Euro karşılığında Braga'dan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva bu sene ligde sadece 5 maçta forma giydi.



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