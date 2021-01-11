Beşiktaş'a beklediği teklif Brezilya'dan geldi

Beşiktaş'ta Şubat 2020'den beri forma giyemeyen Douglas'a talip çıktı. Siyah-Beyazlılar'a transfer olduğundan beri formunu bir türlü yakalayamayan oyuncu, bir yandan da sakatlıklarla boğuştu.



Brezilyalı sağ bek oyuncusuna ülkesinden talip çıktı. Douglas, yeniden Brezilya'ya geri dönebilir.



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Avrupa'da performansını istediği seviyeye çıkaramayan Douglas'a Sao Paolo talip oldu.



Douglas daha önce 2012-2014 yılları arasında Brezilya takımının formasını giymişti. Daha önce Sivasspor'da da forma giyen oyuncu, Barcelona, Benfica gibi kulüplerin de formasını terletti.



