Beşiktaş'a beklediği teklif Brezilya'dan geldi

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ beki Douglas'a Brezilya'dan teklif geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Beşiktaş'a beklediği teklif Brezilya'dan geldi
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11 Ocak 2021 16:06
Beşiktaş'ta Şubat 2020'den beri forma giyemeyen Douglas'a talip çıktı. Siyah-Beyazlılar'a transfer olduğundan beri formunu bir türlü yakalayamayan oyuncu, bir yandan da sakatlıklarla boğuştu.

Brezilyalı sağ bek oyuncusuna ülkesinden talip çıktı. Douglas, yeniden Brezilya'ya geri dönebilir.

GERİ DÖNÜŞ

Avrupa'da performansını istediği seviyeye çıkaramayan Douglas'a Sao Paolo talip oldu.

Douglas daha önce 2012-2014 yılları arasında Brezilya takımının formasını giymişti. Daha önce Sivasspor'da da forma giyen oyuncu, Barcelona, Benfica gibi kulüplerin de formasını terletti.



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