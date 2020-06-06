Beşiktaş'a bedava sağ kanat

Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sağ kanat Jody Lukoki, Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş'a bedava sağ kanat
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06 Haziran 2020 11:19
Yeni sezon öncesinde kadrosunda köklü bir değişikliğe gidecek olan Siyah-Beyazlılar, takımına kazandıracağı yeni isimler doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Beşiktaş'ın son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'la kontratı sona eren ve boşa çıkan Jody Lukoki'yi hedefleri arasına aldığı öğrenildi.

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, daha önce Trabzonspor'un da transfer listesine girmişti. Hücum hattının sol bölgesinde de oynayabilen Demokratik Kongolu futbolcu, Hollanda Ligi devi Ajax'ta başladığı futbol hayatında; Cambuur, Zwolle ve Ludogorets'te forma giydi.

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