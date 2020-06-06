Beşiktaş'a bedava sağ kanat

Yeni sezon öncesinde kadrosunda köklü bir değişikliğe gidecek olan Siyah-Beyazlılar, takımına kazandıracağı yeni isimler doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Beşiktaş'ın son olarak Bulgaristan ekibihedefleri arasına aldığı öğrenildi.Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen, daha önce Trabzonspor'un da transfer listesine girmişti. Hücum hattının sol bölgesinde de oynayabilen Demokratik Kongolu futbolcu, Hollanda Ligi devi Ajax'ta başladığı futbol hayatında; Cambuur, Zwolle ve Ludogorets'te forma giydi.