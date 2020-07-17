Beşiktaş'a bedava orta saha transferi

Beşiktaş'a bedava transfer önerisi geldi. Feyenoord ile yolları ayrılan ve boşta olan Renato Tapia'nın Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'a bedava orta saha transferi
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17 Temmuz 2020 16:22
24 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Tapia, 1 Temmuz'da kulübü Feyenoord ile yollarını ayırdı.

America Television, Perulu orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.

Perulu milli oyuncu için Celtic, Rangers, Cruz Azul, Boca Juniors ve Celta Vigo'nun da ilgisi sürüyor.

Renato Tapia, bu sezon Feyenoord forması ile 26 resmi maça çıktı. Ön libero oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Perulu Tapia, ülkesi ile kariyerinde 53 milli maça çıktı.



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