Beşiktaş'a Bayern Münih şoku! Kaçan balık büyük oldu...

ALPHONSO DAVİES BAYERN'E KAPTIRILDI

B36 Torshavn maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin için Beşiktaşlı yöneticilerindediği öğrenildi.Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Kanadalı futbolcunun, bir önceki transfer döneminde de gündeme geldiği fakat yaşının çok genç olması nedeniyle o günlerde tercih edilmediği ortaya çıktı..Devre arası transfer döneminde alınan fakat hazır olmadığı gerekçesiyle fazla forma şansı bulamayan genç futbolcu için, Şenol Güneş'in "Şu an için benim birinci forvetim odur" dediği bildirildi. Siyah - beyazlı teknik adam aynı zamandaifadelerini kullandığı da öğrenildi..Altyapıdan Sorumlu Yönetici Metin Albayrak'ın, ekibiyle birlikte keşfettiği yeteneklerden biri olan Larin için bazı yöneticiler,yorumunda bulundukları bildirildi.Beşiktaş Yönetimi, geç olsa da Larin için "İyi ki almışız" derken, o dönem transfer edilmeyen bir başka oyuncu için ise deyim yerindeyse başını taşlara vuruyor. Larin'in takip edildiği maçlarda bir başka dikkat çeken isim olan Alphonso Davies'in, Bayern Münih ile anlaşması, yönetimde şok etkisi yarattı..Larin'in yakın arkadaşı olan ve 17 yaşında olması nedeniyle bir sene sonra transferi planlanan Davies için, Bayern Münih'in 23 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor..