Beşiktaş'a Bayern Münih şoku! Kaçan balık büyük oldu...

B36 Torshavn maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin için Beşiktaşlı yöneticilerin "Keşke daha önce alsaydık" dediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Kanadalı futbolcunun, bir önceki transfer döneminde de gündeme geldiği fakat yaşının çok genç olması nedeniyle o günlerde tercih edilmediği ortaya çıktı..
Devre arası transfer döneminde alınan fakat hazır olmadığı gerekçesiyle fazla forma şansı bulamayan genç futbolcu için, Şenol Güneş'in "Şu an için benim birinci forvetim odur" dediği bildirildi. Siyah - beyazlı teknik adam aynı zamanda "Eğer geçen yaz kamp döneminde gelmiş olsaydı, bugün Larin çok daha iyi bir seviyede olurdu" ifadelerini kullandığı da öğrenildi..
Altyapıdan Sorumlu Yönetici Metin Albayrak'ın, ekibiyle birlikte keşfettiği yeteneklerden biri olan Larin için bazı yöneticiler, "Eğer geçtiğimiz devre arasında transfer etmeseydik, biz Larin'i bir daha alamazdık. Zaten yetenekli oyuncuları tüm Dünya takip edebiliyor. Önemli olan bir oyuncuyu zamanında alabilmek" yorumunda bulundukları bildirildi.
ALPHONSO DAVİES BAYERN'E KAPTIRILDI
Beşiktaş Yönetimi, geç olsa da Larin için "İyi ki almışız" derken, o dönem transfer edilmeyen bir başka oyuncu için ise deyim yerindeyse başını taşlara vuruyor. Larin'in takip edildiği maçlarda bir başka dikkat çeken isim olan Alphonso Davies'in, Bayern Münih ile anlaşması, yönetimde şok etkisi yarattı..
Larin'in yakın arkadaşı olan ve 17 yaşında olması nedeniyle bir sene sonra transferi planlanan Davies için, Bayern Münih'in 23 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor..
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Kanadalı futbolcunun, bir önceki transfer döneminde de gündeme geldiği fakat yaşının çok genç olması nedeniyle o günlerde tercih edilmediği ortaya çıktı..
Devre arası transfer döneminde alınan fakat hazır olmadığı gerekçesiyle fazla forma şansı bulamayan genç futbolcu için, Şenol Güneş'in "Şu an için benim birinci forvetim odur" dediği bildirildi. Siyah - beyazlı teknik adam aynı zamanda "Eğer geçen yaz kamp döneminde gelmiş olsaydı, bugün Larin çok daha iyi bir seviyede olurdu" ifadelerini kullandığı da öğrenildi..
Altyapıdan Sorumlu Yönetici Metin Albayrak'ın, ekibiyle birlikte keşfettiği yeteneklerden biri olan Larin için bazı yöneticiler, "Eğer geçtiğimiz devre arasında transfer etmeseydik, biz Larin'i bir daha alamazdık. Zaten yetenekli oyuncuları tüm Dünya takip edebiliyor. Önemli olan bir oyuncuyu zamanında alabilmek" yorumunda bulundukları bildirildi.
ALPHONSO DAVİES BAYERN'E KAPTIRILDI
Beşiktaş Yönetimi, geç olsa da Larin için "İyi ki almışız" derken, o dönem transfer edilmeyen bir başka oyuncu için ise deyim yerindeyse başını taşlara vuruyor. Larin'in takip edildiği maçlarda bir başka dikkat çeken isim olan Alphonso Davies'in, Bayern Münih ile anlaşması, yönetimde şok etkisi yarattı..
Larin'in yakın arkadaşı olan ve 17 yaşında olması nedeniyle bir sene sonra transferi planlanan Davies için, Bayern Münih'in 23 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın