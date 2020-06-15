Beşiktaş'a Antalyaspor faturası; -139 bin SMS

Ekonomik olarak darboğazdan çıkmak için kampanya başlatan Beşiktaş'ta taraftarlar 20 TL karşılığında gönderdikleri SMS ile takımlarına destek olurken futbolcuların saha içi performansı olumlu havaya gölge düşürdü. 2-1'lik Antalya mağlubiyetiyle birlikte 2 milyon 764 bin 695 TL'lik galibiyet priminden mahrum kalan siyah-beyazlı ekip, 138 bin 235 mesaja denk gelen bu parayı kasasına koyamamış oldu.



MURAT ÖZBOSTAN / ANALİZ

Takım kampanyaya çelme takmamalı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi birkaç gündür kulübün yardım kampanyasını televizyonlarda anlatarak camiasından destek istiyor. Kampanyaya öğrencisi de iş insanı da taraftarı da attıkları SMS ya da yatırdıkları paralarla katkı vermeye çalışıyor. Beşiktaş için kritik günler... Şüphesiz buradan toplanacak parayla kulüp kurtulmaz ama açıkçası her SMS önemli. Yönetim, oyuncuların parasını ödeyebilmek için böyle bir kampanya yaparken, sahadaki futbolcu da Antalya maçını kazanacak. Beşiktaş'ın alacağı her 3 puanın değeri 2 milyon 750 bin TL... O da 139 bin SMS'e denk geliyor. Eğer bir takımda 38 yaşındaki Atiba ile 19 yaşındaki Rıdvan sahanın yıldızı oluyor ve geri kalanı dökülüyorsa burada bir yanlış var. Camia maddi fedakârlığı yapıyorsa takım da kalan 7 maçı kazanmak zorunda. Unutmayın ki sahadaki başarısızlık bu kampanyayı da yaralar. Futbolcular da kampanyanın paydaşı olmak zorunda.



