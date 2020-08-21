Beşiktaş'a Altınordu'dan transfer

Şu ana kadar kadrosunu Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton ile güçlendiren Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna katıyor.



TRT Spor'un haberine göre; siyah - beyazlılar, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu ile anlaşırken kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı



Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Altınordu'ya 150 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.



Bu sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol - 8 asistlik bir performansa imza attı.



