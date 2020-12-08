Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten müjdeli haber

Kartal'da Kovid-19'u atlatan son isim Ajdin Hasic oldu. Karantina sürecini tamamlamasına rağmen geçtiğimiz hafta yapılan PCR testi yeniden pozitif çıkan Bosnalı futbolcu iyileşti ve dünkü antrenmana katıldı.



Testi negatife dönen 19 yaşındaki futbolcunun antrenman ve maç eksiği nedeniyle bir süre özel program uygulayacağı aktarıldı.



Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Hasic son olarak Gençlerbirliği ile 4 Ekim'de oynanan 4. hafta maçında forma giymişti. Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarını sakatlığı yüzünden kaçıran Hasic; Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ise karantina süreci yüzünden görev yapamadı.



