Beşiktaş'a Adriano'dan iyi haber!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki hafta pazar günü Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 3 günlük izin sona eriyor.
Hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla start verecek olan siyah-beyazlılarda, Adriano'nun yaşadığı sakatlık sonrası yaptığı bireysel çalışmalarında olumlu gelişme sağladığı ve takımla birlikte antrenmanlara bugün başlayacağı bildirildi.
Barcelona'dan 2016 yılında Beşiktaş'a transfer olan Adriano'nun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 731 dakika sahada kaldı.
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Hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla start verecek olan siyah-beyazlılarda, Adriano'nun yaşadığı sakatlık sonrası yaptığı bireysel çalışmalarında olumlu gelişme sağladığı ve takımla birlikte antrenmanlara bugün başlayacağı bildirildi.
Barcelona'dan 2016 yılında Beşiktaş'a transfer olan Adriano'nun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 731 dakika sahada kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın