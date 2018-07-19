Beşiktaş'a Aboubakar transferine menajer engeli

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Transferdeki sessizliğini bozmak isteyen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve yönetimi, çalışmalarını sürdürürken forvet bölgesine takviye için gündemde olan Vincent Aboubakar konusunda şok bir detay ortaya çıktı.Eski golcüsünü tekrar kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu oyuncudan olumlu yanıt aldı. Kulübü Porto ile de temaslarını sıklaştıran Orman ve kurmayları, Portekiz ekibini 3 milyon Euro kiralama bedeline ikna etmeye çok yaklaştı.Ancak tüm bunlar yaşanırken perde arkasında ise bu transferi engellemeye çalışan birisi var. O da Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot...Abou'nun ilk senesinde alacakları nedeniyle Beşiktaş'la FIFA'lık olan Picot'un bu transfere ket vurmaya çalıştığı öğrenilirken yıldız oyuncunun yeniden Kartal olmaya sıcak bakması Siyah-Beyazlılar'ın elini güçlendiriyor.