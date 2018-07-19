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Beşiktaş'a Aboubakar transferine menajer engeli

Beşiktaş - Aboubakar flörtünde son dakika... Eski golcüsünü yeniden kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya yakın. Ancak Aboubakar'ın Beşiktaş'la bir ara FIFA'lık olan menajeri, bu transfer konusunda oyuncunun aklını çelmeye çalışıyor

Kaynak: Haberturk
Beşiktaş'a Aboubakar transferine menajer engeli
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19 Temmuz 2018 15:55
Transferdeki sessizliğini bozmak isteyen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve yönetimi, çalışmalarını sürdürürken forvet bölgesine takviye için gündemde olan Vincent Aboubakar konusunda şok bir detay ortaya çıktı.

Eski golcüsünü tekrar kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu oyuncudan olumlu yanıt aldı. Kulübü Porto ile de temaslarını sıklaştıran Orman ve kurmayları, Portekiz ekibini 3 milyon Euro kiralama bedeline ikna etmeye çok yaklaştı.

ABOU'NUN İSTEMESİ AVANTAJ

Ancak tüm bunlar yaşanırken perde arkasında ise bu transferi engellemeye çalışan birisi var. O da Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot...

Abou'nun ilk senesinde alacakları nedeniyle Beşiktaş'la FIFA'lık olan Picot'un bu transfere ket vurmaya çalıştığı öğrenilirken yıldız oyuncunun yeniden Kartal olmaya sıcak bakması Siyah-Beyazlılar'ın elini güçlendiriyor.





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