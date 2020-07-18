Beşiktaş'a 6 transfer önerisi: Mehmet Topal

Gerek saha içi gerekse saha dışında sıkıntılı bir sezon geçiren, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda beyaz bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Sezon sonunda 7 isimle yolların ayrılması beklenirken yeni oyuncular için hem scout raporları inceleniyor hem de menajerlerin getirdiği isimler takip ediliyor.



Siyah beyazlı yöneticilerin bilhassa, sözleşmesi sona eren ve imza parası istemeyen futbolcularla ilgilendiği öğrenildi. Menajerlerin masaya getirdiği isimlerden en dikkat çekici isimse, sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal....



BEŞ İSİM DAHA



Daha önce G.Saray ve Beşiktaş formaları da giyen tecrübeli oyuncu eğer Beşiktaş'la anlaşırsa, 'üç büyük kulüp'ün hepsinde birden forma giyen 10. futbolcu olarak tarihe geçecek.



Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği diğer isimlerin arasında Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan, Dynamo Dresden'den orta saha oyuncusu Barış Atik, İsveç'in Brage takımından orta saha Ferhan Abic, Giresunspor'dan orta saha Muhammed Himmet Ertürk ve Bursaspor'dan forvet Yevhen Seleznyov yer alıyor



