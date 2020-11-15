Beşiktaş'a 5 futbolcunun maliyeti 46 milyon lira

Ekonomik olarak zor günler yaşayan ve sezon başında kadroda küçülmeye giden Beşiktaş'ta, kadro dışı kalan oyuncuların maliyeti dikkat çekiyor. Lens, Douglas, Isimat Mirin, Tyler Boyd ve Muhayer'in siyah-beyazlı kulübe yıllık maliyeti 46 milyon TL.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a 5 futbolcunun maliyeti 46 milyon lira
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15 Kasım 2020 11:44
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan oyuncuların bedeli ağır oldu. Lens, Douglas, Isimat Mirin, Tyler Boyd ve Muhayer günde bir saat çalışıp evlerine dönerken kulübe yıllık 46 milyon 600 TL'lik bir külfet oluşturuyor.

15 DAKİKADA 7 TUR

Takvim'in haberine göre, 5 oyuncu tesislere 14.55'te giriş yaparken 5 dakika içinde idman sahasına çıkıyor. Bu oyuncular çevresi 300 metreyi bulan sahada 15 dakika 7 tur düz koşu yapıyor.

Bu oyunculardan Lens 1 milyon 950 bin euro, Douglas 800 bin euro, Mirin 1 milyon 200 bin euro, Tyler Bold 1 milyon euro, Muhayer ise 120 bin euro alarak oynamadan para kazanıyor.

EN PAHALISI LENS

Beşiktaş'ta Lens yılda 1 milyon 200 bin euro gibi yüksek bir rakam kazanıyor. Yönetimin Lens'i isteyen kulüplerle devre arası masaya oturacağı öğrenildi.



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