Beşiktaş'a 45 milyon TL'lik moral!

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin girişimleriyle yaratılan kaynak hesaplara yatırılırken alacakların ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan kriz böylece sona erdirildi.

Haber; Hürriyet
Beşiktaş'a 45 milyon TL'lik moral!
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
01 Mayıs 2020 10:01
Bir yandan koronavirüs salgının yarattığı ekonomik sıkıntıları çözmeye çalışan, diğer yandan alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA'ya giden oyuncuların yarattığı krizi çözmeye çalışan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi herkesin yüzünü güldürecek bir hamleye imza attı.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre, başta yabancı oyuncular olmak üzere alacaklarının ödenmemesi takımda gerginliğe neden olurken Çebi'nin girişimleri sonucunda krizi dindirecek kaynak bulundu.

ELİ RAHATLADI

Siyah beyazlılar 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde alacaklarına mahsuben 45 milyon TL'yi oyuncuların hesaplarına yatırdı. Oyunculara olan yaklaşık 18 milyon Euro tutarındaki borcun 3'te 1'ini ödeyen yönetim, özellikle yabancı oyuncuların 'Borç yoktur' kâğıdına imza atmaları konusunda elini rahatlatmış oldu.

SIRA TAKIMDA

Beşiktaş Kulübü'nde bu hamlenin ardından gözler kendilerinden indirim beklenen oyunculara çevrildi. Siyah beyazlı yöneticiler bu doğrultuda salgın günlerinde maaşların düşürülmesi konusunda futbolcularla görüşmeleri devam ettiriyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
'%77 OYNAMAK İSTEMİYOR!'
"%77 OYNAMAK İSTEMİYOR!"
TFF Başkanı Özdemir, salı günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için