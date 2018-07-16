Beşiktaş'ın iki sezon önce Beylerbeyi'nden transfer ettiği'a Spor Toto 1. Lig ekibitalip oldu.20 yaşındaki file bekçisini bir sezonluğuna kiralamak isteyen Kırmızı-Siyahlılar, teklifini Siyah- Beyazlılar'a iletti.Fabri ve Tolga Zengin'in ardından 3. kaleci konumunda bulunan genç eldiven için Beşiktaş yönetiminin vereceği karar merak konusu.2016 yılından bu yana Kara Kartal'da forma giyen Utku, sadece 3 resmi maça çıktı.