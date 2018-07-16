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Beşiktaş'a 1. Lig'den transfer teklifi

Beşiktaş'ta iki sezondur kadroda üçüncü kaleci olarak yer alan 20 yaşında Utku Yuvakuran'a Spor Toto 1. Lig'den teklif geldi.

Beşiktaş'a 1. Lig'den transfer teklifi
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16 Temmuz 2018 08:53
Beşiktaş'ın iki sezon önce Beylerbeyi'nden transfer ettiği Utku Yuvakuran'a Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep talip oldu.

20 yaşındaki file bekçisini bir sezonluğuna kiralamak isteyen Kırmızı-Siyahlılar, teklifini Siyah- Beyazlılar'a iletti.

Fabri ve Tolga Zengin'in ardından 3. kaleci konumunda bulunan genç eldiven için Beşiktaş yönetiminin vereceği karar merak konusu.

2016 yılından bu yana Kara Kartal'da forma giyen Utku, sadece 3 resmi maça çıktı.

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