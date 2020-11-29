Beşiktaş, zorlu virajı dönmeyi başardı

Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyetiyle beraber zorlu bir virajı hatasız geçmiş oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, zorlu virajı dönmeyi başardı
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29 Kasım 2020 22:12
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-0 öne geçen ama rakibinin golüne engel olamayarak soyunma odasına 2-1 üstün giden Beşiktaş, 50. dakikada Cyle Larin'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 53. dakikada Necip Uysal ile farkı 2'ye çıkaran siyah-beyazlı ekip, son bölümlerde gördüğü baskıya rağmen Fabrice N'Sakala ile bir gol daha bularak sahadan 4-3 galip ayrıldı.

- Üst üste ikinci galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, son iki haftada önemli galibiyetlere imza attı.

Geçen hafta son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, derbi maçta da Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.

Bu sezonki 9. maçta 5. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını 16'ya yükseltti.

- 4. golden sonra büyük sevinç

Karşılaşmanın 87. dakikasında 4-2 öne geçen Beşiktaş'ta oyuncular ve kenar yönetimi büyük sevinç yaşadı.

Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular yedek kulübesinde birbirlerine sevinerek bu coşkuya ortak oldu.

Maçın ardından siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı taraftarların resimlerinin bulunduğu bölüme giderek galibiyet kutlaması yaptı.



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