Beşiktaş zorlu viraja giriyor

Beşiktaş, ligin 8 ve 12. haftaları arasında zorlu maçlara çıkacak.

Abone Ol
Beşiktaş zorlu viraja giriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2020 12:51
Ligin 8 ve 12. haftaları arasında zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, bu periyoda da yenilgiyle başlamaktan kurtulamadı.

Gaziantep'e 3-1 mağlup olan siyahbeyazlılar, 9. haftada Başakşehir'i konuk edecek. Bir sonraki hafta F.Bahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Kasımpaşa ile evinde oynadıktan sonra 12. haftada Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için