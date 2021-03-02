⚽59' Atiba Hutchinson



Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.



🚫Beşiktaş, 4 maçtır kalesinde gol görmedi. pic.twitter.com/i3jGLfBhLx



— Sporx (@sporx) March 2, 2021

SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

YENİ MALATYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ, TOPA SAHİP OLARAK BAŞLADI

MUSTAFA ESKİHELLAÇ'A UTKU 'DUR' DEDİ

ATIBA HUTCHINSON SKORU DEĞİŞTİRDİ

İlk 9 maçında 3 gol atan Atiba Hutchinson, 14 maç sonra tekrar ağları sarstı. 🔥



🥅 24 maç

⚽️ 4 gol

🎯 5 asist pic.twitter.com/kQf2G7zGUh



— Sporx (@sporx) March 2, 2021

UTKU YUVAKURAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmedi ve 2016'dan sonra en uzun serisini yakaladı. 📈



✅1-0 Ankaragücü

✅2-0 Kayserispor

⭕2-2 Hatayspor

✅4-1 Karagümrük

⭕1-1 Antalyaspor

✅3-0 Gençlerbirliği

✅1-0 Yeni Malatyaspor pic.twitter.com/rO9Nl4SNGV



— Sporx (@sporx) March 2, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba Hutchinson attı.Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçı 11'ine göre Yeni Malatyaspor maçına 3 değişiklikle başladı.Hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Ersin Destanoğlu yerine Utku Yuvakuran oynadı. Adem Ljajic yerine Necip Uysal, Kevin N'Koudou yerine ise Rachid Ghezzal görev aldı.Beşiktaş mücadeleye kalede Utku, savunmada Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala, orta sahada Necip, Josef ve Atiba, kanatlarda Larin ve Ghezzal, ileri uçta ise Vincent Aboubakar ile başladı.Yeni Malatyaspor'da ise kalede Ertaç, savunmada Chebake, Wallace, Hadebe, Hafes, orta sahada Zeki Yavru, Acquah, Mallan, kanatlarda Adem Büyük ve Mustafa Eskihellaç, ileride ise Benjamin Tetteh ile başladı.Ev sahibi ekipte cezalı Semih Kaya ve Ahmed Ildız görev almazken, Acquah ve Adem Büyük ilk 11'e dahil oldu.Beşiktaş, mücadeleye topa sahip olarak başladı ancak kalabalık Yeni Malatyaspor savunmasına karşı özellikle 3. bölgede istediği kadar efektif olamadı. Yeni Malatyaspor ise hızlı oyuncuları Mustafa Eskihellaç ve Benjamin Tetteh'i savunma arkasına kaçırma düşüncesiyle başladı.Rachid Ghezzal'ın kanadını sıkça kullanan Beşiktaş, ortalarla Aboubakar ve Larin'i pozisyona sokmak istediyse de Wallace ve Hadebe ilk yarıda bu ortalarda kafayı vuran isimler oldu.Maçın ilk etkili pozisyonunu 24. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç yakaladı. Savunmanın arkasına çok iyi sarkan ve hızıyla Welinton'u ekarte eden Mustafa, sol çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Utku Yuvakuran ayaklarıyla gole izin vermedi. İlk yarının ikinci ve son etkili pozisyonuna yine Mustafa girdi. 38. dakikada ceza yayı sol çaprazından Mustafa sert bir şut çekti ve top direğin dibinden auta gitti.Beşiktaş'ın kontrolünde geçen ilk yarı 0-0 sona erdi.İlk yarıda topa sahip olsa da bunu pozisyona çeviremeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Necip Uysal yerine Bernard Mensah'ı oyuna sürdü. Mensah ve Atiba'yı forvet arkası olarak ofansif oynatan Sergen Yalçın, ikinci yarı başındaki baskılı oyunla istediği sonucu aldı.Üst üste ataklarla Malatyaspor kalesini yoklayan Beşiktaş, 59. dakikada Atiba Hutchinson ile golü buldu.Valentin Rosier'in pasıyla topla buluşan Vincent Aboubakar, bekletmeden pasını Atiba Hutchinson'a çıkardı. Ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson altıpasın solundan sağ ayağıyla çok sert vuruyor ve topu kaleci Ertaç Özbir'in üzerinden ağlarla buluşturdu.Beşiktaş 1-0'dan sonra daha dengeli bir oyun oynamaya başladı. Yeni Malatyaspor ise savunma güvenliğini bırakmadan hızlı hücumlarla gol arayışını sürdürdü.Mücadelenin son yarım saatinde Beşiktaş, özellikle Gökhan Töre ile zaman zaman etkili olsa da golü bulamadı. Yeni Malatyaspor ise bulduğu fırsatlarda Utku Yuvakuran'ı geçemedi.Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda tek golle geçerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve ilk sıradaki Galatasaray ile puanını eşitledi.14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti.23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda, kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı.38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.60. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte büyük bir karambol yaşandı. Topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre, çalımlarla ceza sahasına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.85. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda, Karim Hafez son anda topa ayak koydu ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.86. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Tetteh'in indirdiği topla buluşan Chebake'in dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Utku gole izin vermedi.: Yeni Malatya: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 62 Ahmet Ildiz), Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan (Dk. 74 Fofana), Tetteh: Utku Yuvakuran, Rosier, Nsakala, Welinton, Vida, De Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 74 Gökhan Töre), Necip Uysal (Dk. 46 Mensah), Aboubakar (Dk. 85 Nkoudou), Larin: Dk. 58 Hutchinson (Beşiktaş): Dk. 37 Tetteh, Dk. 68 Chebake (Yeni Malatyaspor)