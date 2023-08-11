Beşiktaş, Zaynutdinov için gün sayıyor

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde sona yaklaştı. CSKA Moskova'nın bonservis ücretinde indirime gittiği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, Zaynutdinov için gün sayıyor
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11 Ağustos 2023 09:50
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde sona yaklaştı.

CSKA İNDİRİME GİTTİ

Takvim'in haberine göre; oyuncunun kulübü CSKA Moskova, 25 yaşındaki orta saha için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon Euro'ya indi.

Rus kulübüne 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ın CSKA ile görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Zaynutdinov, TFF'nin çıkardığı 'Mavi Kart' kuralı nedeniyle transfer edilmesi durumunda yerli statüsünde sayılacak.

Kazak yıldız, Rus ekibinde çıktığı 83 maçta 7 gol atarken, 8 de asiste imza attı. 

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