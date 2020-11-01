Beşiktaş, yuvasında ilk kez kazandı

Beşiktaş, ligde iç sahadaki ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş, yuvasında ilk kez kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2020 21:32
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek bu sezon evindeki ilk galibiyetini de elde etti.

Evindeki lig maçlarında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ön elemede ise Rio Ave ile oynadığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamlamıştı.

Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet hasretini de sonlandırdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için