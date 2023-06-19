Beşiktaş Yurtbay Seramik, Alperen Arabacı'yı transfer etti

Beşiktaş Yurtbay Seramik Hentbol Takımı, Alperen Arabacı'yı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Yurtbay Seramik, Alperen Arabacı'yı transfer etti
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19 Haziran 2023 14:41
Beşiktaş Yurtbay Seramik Hentbol Takımı, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alperen Arabacı'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, sağ kanat oyuncusu Alperen Arabacı'yı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alperen Arabacı'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

Arabacı, geçen sezon Beykoz Belediyespor'da forma giymişti.

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