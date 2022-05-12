Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişime gidecek olan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi bir konuda çok eleştiriliyor. O da eldeki oyuncuların durumu. Geçen sezon Dorukhan Toköz örneğinde kötü bir sınav veren siyah beyazlılarda benzer durum altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Serdar Saatci ve Emirhan İlkhan konusunda da yaşanıyor. Eğer bu isimlerle yeni mukavele yapılmazsa 2023 sonunda bedavaya gidecekler.



CİDDİ ZARARLAR



Kaleci Ersin 10 milyon avroluk piyasa değeriyle dikkat çekerken onu 5,5 milyon avro ile Rıdvan Yılmaz izliyor. İki ismin de Avrupa'dan talipleri olduğu biliniyor. Eğer yönetim cazip bir teklif gelirse Ersin'i ve Rıdvan'ı satıp bedelsiz ayrılma tehlikesinden kurtulacak. Serdar ve Emirhan ise gelecek vadeden oyuncular... Siyah beyazlı camia, Ahmet Nur Çebi yönetiminin yeni mukaveleler konusunda işi ağırdan almasının zararına vurgu yapıyor.



