Beşiktaş yönetiminden yıldız ismin transferine veto!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda yönetim kurulunda yapılan değerlendirme sonucunda teknik direktör Fernando Santos'un istediği tecrübeli yıldız Dejan Lovren'e onay çıkmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş yönetiminden yıldız ismin transferine veto!
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03 Şubat 2024 11:41
Beşiktaş'ta stoper, ön libero ve hücum bölgelerine yapılacak takviyeler için girişimler devam ederken gündemde yer alan isimlerden Dejan Lovren transferi direkten döndü. Beşiktaş, kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardığı Hırvat stoperin transferinden son anda vazgeçti.

TEKNİK HEYETİN İSTEĞİ LOVREN

Lyon forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, teknik heyet ve transfer ekibinin isteğiyle gündeme geldi. Yöneticiler de Hırvat futbolcu ve kulübüyle görüşmeler yaptı. Pazarlıklar sonucu 2.5 yıllık sözleşme üzerinden oyuncu ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca Lyon'dan da transfer vizesi alındı.

YÖNETİMDEN LOVREN'E VETO

Bu gelişmenin ardından Lovren'in adı yönetim kuruluna getirildi. Siyah-beyazlı idareciler, yıldız ismin şartlarını bir kez daha değerlendirdi ve herkes fikrini söyledi. Beşiktaş'ta yönetimin çoğunluğu, oyuncunun ilerleyen yaşını öne sürerek bu transferi veto etti.

TRABZONSPOR MAÇINDA YENİ TRANSFER YOK

Lovren'den vazgeçilmesi sonrası beklenen transferlerin Trabzonspor maçına yetişme ihtimali kalmadı. Beşiktaş, ara transferde şu ana kadar sadece Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.

LOVREN'İN KARİYERİ

Kariyerinde Lyon'un yanı sıra Liverpool ve Southampton gibi kulüpler olan Lovren, 4 farklı ülke takımlarında toplam 500 maça çıktı. 21 gol atarken 14 de asist yaptı. 

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