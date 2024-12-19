Beşiktaş yönetiminden Ümraniye çıkarması!

Kötü gidişe dur demek isteyen Beşiktaş yönetimi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet ve kaptanlarla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yönetiminden Ümraniye çıkarması!
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19 Aralık 2024 11:47
Son güncelleme 19 Aralık 2024 12:14
Adana Demirspor yenilgisinin ardından harekete geçen Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe, kaptan Mert Günok ve bazı futbolcularla bir araya geldi. Görüşmede, kötü gidişin sebepleri masaya yatırılırken takımın durumu hakkında detaylı bilgi alındı.



Yöneticiler, Alanyaspor karşılaşmasında galibiyet beklentisini açıkça ifade ederken, takımda moral ve motivasyonu artırmak için destek mesajları verdi. Siyah-beyazlılar, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.




 
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