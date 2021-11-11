Beşiktaş yönetiminden takıma destek!

Üst üste kötü sonuçlarla lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, şampiyonluğa olan inancını kaybetmedi.



Milli arada Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüşme yapan siyah-beyazlı yöneticiler, geçen sezonki 12 haftalık performansı işaret edip "Yaptık, yine yaparız" ifadesini kullandı.



Beşiktaş, 2020-21'de ilk 12 haftada 4 yenilgi almış ve lider Alanyaspor'un 7 puan gerisinde 4. sırada yer bulmuştu. Buna karşın Sergen Yalçın ve öğrencileri sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştı.



DİRİLİŞ ALANYA'DA



Siyah-beyazlılarda yönetim, teknik ekip ve futbolcular, ilk yarının sonunda 4-5 puan geride olunsa bile sezon sonunda ipin önde göğüsleneceği görüşü hakim. Beşiktaş'ta milli aranın ardından Alanyaspor deplasmanında oynanacak karşılaşmaya diriliş mücadelesi olarak bakılıyor.



Teknik Direktör Sergen Yalçın da futbolcularını "Moral bozmak yok. Geçen sene başardınız bu sene de başarırsınız" sözleriyle motive ediyor.





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