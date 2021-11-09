Beşiktaş yönetiminden Sergen Yalçın'a tam destek!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aradığını bulamayan; ligde lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen, Devler Ligi'nde ise gruptan çıkma şansını yitiren Beşiktaş'ta taraftarlar ve camia sergilenen performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.Teknik direktör Sergen Yalçın, B planı olmamakla tenkit ediliyor. Siyah-beyazlı yönetim ise tecrübeli teknik adama sonuna kadar destek olma kararı aldı.Yönetimin, yaptığı değerlendirmede,görüşünde birleştikleri kaydedildi.Yöneticilerin bu anlamda somut adımlar atma kararı aldıkları da ifade edildi.Yönetim, Sergen Yalçın ile görüşerek takımın son durumuna masaya yatıracak. Yöneticilerin, deneyimli çalıştırıcıya ne gibi gereksinimleri olduğu, takımda ters giden bir şeyler varsa nasıl düzeltilebileceğini soracakları ve bu konuda koordineli çalışmalar yürütecekleri kaydedildi.Süper Lig'de ilk 12 hafta geride kalırken, Beşiktaş ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 10'a çıktı. İlk 12 haftalar baz alındığında siyah-beyazlılar, son 16 sezonda puan olarak zirveden en uzakta kaldığı sezonu yaşıyor. Beşiktaş, en son 2005-06 sezonunun 12. haftasında zirvenin 13 puan gerisinde kalmıştı. O sezon, Galatasaray 83 puanla şampiyon olurken, Beşiktaş 54 puanla sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Sonraki 16 sezon içinde, ilk 12 haftada zirve ile olan puan farkı 2018-19 ve 2010-11 sezonlarında en fazla 9 puana çıkmıştı.