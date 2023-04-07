Beşiktaş yönetiminden Redmond kararı

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nathan Redmond ile masaya oturma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yönetiminden Redmond kararı
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07 Nisan 2023 11:11
Beşiktaş'ta sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerinde başında Nathan Redmond geliyor.

Fenerbahçe derbisinde son yılların en etkili performansını ortaya koyan İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezonunda bitiyor. 2.2 milyon euro yıllık ücret kazanan Redmond'ın maaşının 1.5 milyon eurosunu Beşiktaş, 700 bin eurosunu ise Southampton karşılıyor.

Kalan haftalarda yükselen performansının devam etmesi halinde lig biter bitmez Redmond ile masaya oturulacak ve sözleşme şartları İngiliz oyuncuya sunulacak.

Redmond'da talipler artıyor

22 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergileyen İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitecek. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Redmond'a, Ada'dan başka tekliflerin de olduğu belirtildi. 



 
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