Beşiktaş yönetiminden penaltı beklentisi

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçta iki pozisyonda penaltı kararı bekleyen siyah-beyazlılar hayal kırıklığına uğrarken, hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na tepki gösterdi.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş yönetiminden penaltı beklentisi
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17 Ekim 2021 09:42
Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçta iki pozisyonda penaltı kararı bekleyen siyah-beyazlılar hayal kırıklığına uğrarken, hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na tepki gösterdi.

Caiçara'nın ceza alanında topa koluyla müdahale ettiğini savunan Beşiktaşlı yöneticiler, Stefano Okaka'nın Domagoj Vida'yı formasından çektiği pozisyonun da açık bir penaltı olduğunu ileri sürdü.

Geçtiğimiz haftalarda da Beşiktaş lehine net penaltıların verilmediğini kaydeden siyah-beyazlı idarecilerin maçtan sonra kendi aralarında yaptıkları toplantıda, "Çaiçara ve Vida'nın pozisyonlarını herkes gördü. İkisi de net penaltı. Atilla Karaoğlan görememiş olabilir ancak hakemin bu pozisyonlar için VAR'a dahi çağrılmamasını anlayamadık" ifadelerini kullandıkları belirtildi.


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