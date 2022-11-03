Beşiktaş yönetiminden flaş Weghorst kararı

Beşiktaş'in İngiliz ekibi Burnley'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla beğeni kazandı.



SEZON SONU BEKLENMEYECEK



12 lig maçında 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek skora 10 kez katkı yapan 1,97'lik forvet için beklenen karar verildi. Siyah-Beyazlı idarecilerin, formundan oldukça memnun oldukları tecrübeli futbolcunun bonservisini almak için sezon sonunu beklememe kararı aldığı ifade edildi. Beşiktaş Kulübü yetkililerinin, 30 yaşındaki golcünün kulübü Burnley'le devre arasında bir araya geleceği ve bu görüşmede Weghorst'un bonservisini almak için Ada kulübüyle pazarlık yapacağı kaydedildi.



10 MİLYON EURO



Hollanda Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'na gidecek olan Weghorst'un sözleşmesinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Şu anda İngiltere 2. Ligi'nde bulunan Burnley'in, Premier Lig'e çıkması ya da aynı yerde kalması, opsiyon konusunda bir değişkenlik göstermeyecek. Yönetimin, bu rakamı düşürmek için girişimlerde bulunacağı ifade edildi. Son maçta Ümraniyespor karşısında 2 golle oynayan Weghorst'un da Beşiktaş taraftarının büyük ilgisi sonrasında kulüplerin anlaşması halinde kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmeye olumlu baktığı bildirildi.







