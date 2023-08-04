Beşiktaş yönetiminden Arnavutluk çıkarması

Beşiktaş'ın iki maç sonunda toplamda 5-1'le geçtiği Tiran eşleşmesine yönetim de büyük ilgi gösterdi. Siyah-Beyazlı kurmaylar tam kadro Arnavutluk'a gitti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yönetiminden Arnavutluk çıkarması
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04 Ağustos 2023 08:47
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında 3-1 mağlup ettiği Tirana'yı, Arnavutluk'ta da yenerek adını bir üst tura yazdırdı. 

Kartal'da 4 futbolcu yoktu

Kara Kartal'da yeni transfer Ante Rebic kurallar gereği Tiran'a getirilmedi. Sakatlıktan bir türlü kurtulamayan ve yeniden sakatlandıktan sonra iyileşme sürecinin 1 haftayı bulacağı söylenen Rachid Ghezzal da Arnavutluk'ta olmayan bir başka futbolcuydu. Beşiktaş'ta ayrıca uzun süreli sakatlıklarını henüz atlatamayan Cenk Tosun ve Tayyip Talha da, rövanşta olmayan isimler arasındaydı.



Çebi sonradan geldi

Beşiktaş yönetimi Tiran'da takımı yalnız bırakmadı. İkinci Başkan Engin Baltacıoğlu, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Serhan Çetinsaya, sayman üye Murat Kılıç, amatör şubelerden sorumlu yönetici Seyit Ateş, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Tiran'a gelerek karşılaşmayı takip etti. Önceki gün takımla Arnavutluk'a gidemeyen Başkan Ahmet Nur Çebi de, dün akşam saatlerinde Tiran'a takıma destek verdi. 

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