Beşiktaş yönetiminden Aboubakar'a: "Çık oyna!"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu kafa karıştırıyor. Golcü yıldızın 'sözleşme uzatma şartları' nedeniyle forma giymemesi iddiaları üzerine camiada "Derbide oynasın dedikodular son bulsun" sesleri yükseliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş yönetiminden Aboubakar'a: 'Çık oyna!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2021 12:34
Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent Aboubakar hakkındaki 'Sözleşmesindeki özel madde sebebiyle oynamıyor" iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Beşiktaş'a 29 maçta 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Aboubakar'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamaması için oynamadığı iddiaları en çok konuşulan konuların başında geliyor. Siyah-beyazlı camiada, şampiyonluğu direkt etkileyecek G.Saray derbisi öncesinde bu konunun kafaları karıştırmaması için Aboubakar'ın cumartesi günü sahada olması ve tüm bu spekülasyonların bir son bulması gerektiği ifade ediliyor.

Aboubakar ile sezon başında yapılan anlaşmaya göre 30 maça çıkması halinde kontratı otomatikman 1 yıl uzuyor. Yıllık 1.5 milyon euro alan Aboubakar, Beşiktaş'tan ayrılmak isterse 7.5 milyon euro getirip, bonservisini alma hakkına sahip.

Oyuncu, kronik sakatlığından ötürü maç kaçırması halinde de oynamadığı her maç için 40 bin euro ceza ödemeyi kabul etti. Mevcut sözleşmeye göre Ziraat Türkiye Kupası finali dahil, kalan son 4 maçta Aboubakar 1 maç daha oynarsa sözleşme uzayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.