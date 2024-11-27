Beşiktaş yönetiminde iki istifa!

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu. Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de yönetime istifasını verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yönetiminde iki istifa!
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27 Kasım 2024 09:53
Son güncelleme 27 Kasım 2024 11:37
Beşiktaş Kulübü'nde arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından yönetimde arka arkaya ayrılık kararları alındı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

BİR İSTİFA DAHA

Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de yönetime istifasını sundu.

METE VARDAR'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ta Asbaşkan Mete Vardar ise yaptığı açıklamada, "Takımı yalnız bırakmamak için kararımı cuma günü açıklayacağım." dedi.

BEŞİKTAŞ'TA GECE YARISI İKİ İSİM GÖNDERİLDİ! TIKLA!



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