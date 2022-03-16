Beşiktaş yönetiminde flaş ayrılıklar: 'Başkan artık yokuz!'

Beşiktaş'ta salı günü Vodafone Park'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında sıcak gelişmeler yaşandı.



Habertürk'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlılarda ikinci başkan Adnan Dalgakıran, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve sosyal tesislerden sorumlu yönetici Berkan Gocay, mayıs ayında yapılacak seçimde görev almayacaklarını başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti.



Beşiktaş yönetiminde bu isimlere yenilerinin katılabileceği ifade edildi.



"YORULDUM, YENİ DÖNEMDE YOKUM"



Siyah-beyazlıların bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Dalgakıran'ın, "İşlerim yoğun. Yoruldum, yeni dönemde yokum. Ancak başkanımız ve sizlerin her zaman yanında olacağım. Dışardan desteğe devam edeceğim" dediği iddia edildi.



ADNAN DALGAKIRAN DOĞRULADI



Cumhuriyet'e konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Ahmet Nur Çebi'nin yeni yönetiminde yer almayacağı iddialarını doğruladı. Tecrübeli yönetici, mayıs ayında yapılacak seçimde tekrardan listeye girmeyeceğini ifade etti.



Adnan Dalgakıran, 2019'da Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte yönetime gelmiş, başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.







