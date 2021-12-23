Beşiktaş yönetimi, Önder Karaveli ile rahatladı

Son iki Süper Lig maçında takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında olan Beşiktaş'ın elini rahatlattı.



Önder Karaveli'nin başarılı performansı yönetimin teknik direktör arayışlarını geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Konyaspor maçına da Önder Karaveli ile çıkmayı düşünüyor.



Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı. Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş son 7 maçta Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Alanyaspor'a (0-2) ve Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.





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