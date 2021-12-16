Beşiktaş Yönetimi'nin son kararı Pinheiro!

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sona yaklaştı.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Bruno Pinheiro'ya onay verdi. Siyah - beyazlı yönetimin Pinheiro'nun takımı Estoril'le sözleşme feshi için son detayları konştuğu belirtildi.
Öte yandan Beşiktaş Yönetimi'nin, Pinheiro'yu Fenerbahçe derbisini tribünden izletmeyi planladığı ifade edildi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Bruno Pinheiro'ya onay verdi. Siyah - beyazlı yönetimin Pinheiro'nun takımı Estoril'le sözleşme feshi için son detayları konştuğu belirtildi.
Öte yandan Beşiktaş Yönetimi'nin, Pinheiro'yu Fenerbahçe derbisini tribünden izletmeyi planladığı ifade edildi.