Beşiktaş Yönetimi golcü arıyor

Devre arası transfer döneminde Vagner Love'u satarak üst düzey bir golcü transfer etmeyi düşünen Beşiktaş Yönetimi, menajerlerin kulübe yaptığı önerileri incelemeye devam ediyor.
Bonservis yerine satın alma opsiyonuyla bir golcü kiralamayı düşünen siyah-beyazlılar, bu transferi de, devre arası gelmeden ön protokolle bitirmeye çalışacak.
Devre arası kampına yeni golcüyü yetiştirmek için acele eden yönetim, gelir gelmez ilk 11 oynayabilecek kalitede bir ismi renklerine bağlamak istiyor.
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Bonservis yerine satın alma opsiyonuyla bir golcü kiralamayı düşünen siyah-beyazlılar, bu transferi de, devre arası gelmeden ön protokolle bitirmeye çalışacak.
Devre arası kampına yeni golcüyü yetiştirmek için acele eden yönetim, gelir gelmez ilk 11 oynayabilecek kalitede bir ismi renklerine bağlamak istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın