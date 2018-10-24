Beşiktaş Yönetimi golcü arıyor

Devre arası transfer döneminde'u satarak üst düzey bir golcü transfer etmeyi düşünen, menajerlerin kulübe yaptığı önerileri incelemeye devam ediyor.Bonservis yerine satın alma opsiyonuyla bir golcü kiralamayı düşünen siyah-beyazlılar, bu transferi de, devre arası gelmeden ön protokolle bitirmeye çalışacak.Devre arası kampına yeni golcüyü yetiştirmek için acele eden yönetim, gelir gelmez ilk 11 oynayabilecek kalitede bir ismi renklerine bağlamak istiyor.