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Beşiktaş Yönetimi golcü arıyor

Beşiktaş Yönetimi golcü arayışlarını sürdürürken, transferi satın alma opsiyonlu kiralama ile yapmak istiyor.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş Yönetimi golcü arıyor
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24 Ekim 2018 04:09
Devre arası transfer döneminde Vagner Love'u satarak üst düzey bir golcü transfer etmeyi düşünen Beşiktaş Yönetimi, menajerlerin kulübe yaptığı önerileri incelemeye devam ediyor.

Bonservis yerine satın alma opsiyonuyla bir golcü kiralamayı düşünen siyah-beyazlılar, bu transferi de, devre arası gelmeden ön protokolle bitirmeye çalışacak.

Devre arası kampına yeni golcüyü yetiştirmek için acele eden yönetim, gelir gelmez ilk 11 oynayabilecek kalitede bir ismi renklerine bağlamak istiyor.



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