Beşiktaş yönetim kurulu danışmanını açıkladı

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni yönetim danışmanını açıkladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada Bradley Howard Friedel'ı, yönetim danışmanlığı görevine getirildiği açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:
"Kulübümüzden Bilgilendirme
Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.
Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla, Beşiktaş JK"
53 yaşındaki Brad Friedel, futbolcu satışı ve kulüpte global bir scout sistemi kurulması için çalışacak.
BRAD FRIEDEL KİMDİR?
Kariyeri boyunca ABD U19 Milli Takımı'nda ve MLS ekiplerinden New England'da teknik direktörlük görevi yapan Brad Friedel, Beşiktaş'ta göreve gelmesi durumunda kariyerinin ilk sportif direktörlük tecrübesini yaşamış olacak.
Futbolculuk döneminde kaleci olarak görev yapan Brad Friedel; Newcastle United, Bröndby, Galatasaray, Columbus, Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa ve Tottenham'da forma giymişti.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada Bradley Howard Friedel'ı, yönetim danışmanlığı görevine getirildiği açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:
"Kulübümüzden Bilgilendirme
Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.
Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla, Beşiktaş JK"
53 yaşındaki Brad Friedel, futbolcu satışı ve kulüpte global bir scout sistemi kurulması için çalışacak.
BRAD FRIEDEL KİMDİR?
Kariyeri boyunca ABD U19 Milli Takımı'nda ve MLS ekiplerinden New England'da teknik direktörlük görevi yapan Brad Friedel, Beşiktaş'ta göreve gelmesi durumunda kariyerinin ilk sportif direktörlük tecrübesini yaşamış olacak.
Futbolculuk döneminde kaleci olarak görev yapan Brad Friedel; Newcastle United, Bröndby, Galatasaray, Columbus, Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa ve Tottenham'da forma giymişti.
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